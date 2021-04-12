В Республике Сербской 12 апреля отмечается День русского добровольца

В 1992-1995 гг. в войне на территории бывшей Югославии действовали и русские добровольцы. Сербы помнят и ценят помощь, которая прибыла в самый тяжелый для них период. В Вишеграде установлен памятник погибшим, а одна городская улица носит название Козачка.

Михаил Поликарпов специально для Международной редакции Федерального агентства новостей рассказывает о действиях русских добровольцев в войне 1992-1995 годов, их численности и потерях.

Добровольцы на войне

Во время войны СМИ несколько раз называли очень большие цифры русских, воевавших на стороне сербов. В вышедшей в 2006 году работе «Bosnian Security After Dayton: New Perspectives» (автор — Майкл Иннес) утверждается, что в апреле 1994 года на стороне Войска Республики Сербской сражались 1000-1500 наемников из России, Болгарии и Украины.

Это имеет мало отношения к реальности. Во-первых, задушенные блокадой сербы находились в очень тяжелом положении. У них банально не было средств, чтобы позволить себе наемников. Во-вторых, количество иностранных бойцов здесь сильно завышено.

В 1992–1995 гг. на территории Боснии, в составе Войска Республики Сербской, постоянно действовали два-три небольших русских подразделения. Общее число их участников лишь зимой-весной 1993 года превышало полсотни. Эффект многочисленности достигался прежде всего благодаря тому, что эти группы действовали в качестве ударных и диверсионно-разведывательных. Такой отряд могли перебрасывать на различные участки фронта. Слухи о появлении русских быстро просачивались к противнику. Это, в целом, создавало впечатление многочисленности «русов». Впрочем, так называли выходцев не только из России, но также Украины и Белоруссии.

Конфликт носил многоуровневый характер. Дипломаты, воспринимая мир как «шахматную доску», соревновались в мирных инициативах. Командующие армиями стремились занять тот или иной стратегический пункт или коридор, командиры — обеспечить свои отряды оружием и боеприпасами.

А у простых людей шла борьба за выживание. И для них эта война выглядела как коллективная вендетта, где общины боснийских мусульман, хорватов и сербов мстили друг другу.

Бои в Боснии, как правило, велись в пересеченной лесистой местности. В таких условиях бронетехнику эффективно использовать было тяжело. Линия фронта была очень протяженной, поэтому нередко практиковалась не сплошная, а «очаговая» оборона. На нейтральной полосе устанавливались минные заграждения. Характер ранений (в том числе русских добровольцев) отражает особенности той войны: на первом месте, как поражающий фактор, было стрелковое оружие, на втором — мины, а артиллерия занимала лишь третье.

В горах успех операций часто зависит именно от качеств пехоты, в первую очередь — боевого духа и выучки каждого солдата. И здесь идеологически мотивированные добровольцы оказались востребованы.

Моральные, религиозные, политические и иные мотивы могли по-разному сочетаться в одном человеке. Среди них изредка встречались офицеры-«афганцы». Намного больше было людей, которые приобрели свой боевой опыт в Приднестровье весной-летом 1992 года.

РДО — Русский добровольческий…

Тонкий ручеек добровольцев из республик бывшего СССР тек на Балканы постоянно.

На рубеже 1992-1993 годов была сделана попытка организовать отправку желающих там воевать. На средства сербских общин были оформлены загранпаспорта и приобретены билеты для нескольких десятков человек.

В сентябре 1992 года в Герцеговине был сформирован первый Русский добровольческий отряд (РДО-1), насчитывавший до 15 человек. Через пару месяцев он распался, а бойцы разъехались — кто в Россию, кто в другие подразделения.

В 1992-1993 годах русские добровольцы вели тяжелые бои под Вишеградом, небольшим городом в Восточной Боснии, который знаменит благодаря своему мосту. Боснийские мусульмане в конце 1992 обстреливали город из минометов и подвергали округу карательным акциям, в ходе которых сжигали села и убивали мирных жителей.

1 ноября там был создан РДО-2, более известный как «Царские волки». Название отряд получил из-за монархических убеждений нескольких человек. Он получил черно-желто-белое знамя. Первоначально в Вишеград прибыли пять бойцов, но к концу года численность отряда выросла до четырнадцати.

Действуя против Горажданской группировки мусульман, он провел серию удачных операций, действуя как автономно, так и совместно с сербами. РДО-2 благополучно пережил болезнь роста и борьбу за власть, что неизбежно в подобных структурах.

Казаки

Термин «добровольцы» часто используется в широком смысле слова для обозначения всех волонтеров. Но приезжавшие из России делились на казаков и на добровольцев в узком значении этого определения.

В январе 1993 года в Боснию прибыл казачий отряд, известный как Первая казачья сотня. Несколько границ он пересек как фольклорный ансамбль — этим же объясняли и наличие формы в багаже. Двенадцать человек из него были отправлены в Скелани — небольшой поселок, расположенный ниже по течению Дрины, где к тому моменту уже были три добровольца. А более тридцати казаков прибыли в Вишеград. Там они, получив для усиления БРДМ, действовали, как и РДО-2, в качестве ударного отряда. При этом казаки оказались в привилегированном положении. Согласно договоренностям они, в отличие от РДО, не подчинялись сербскому командованию.

Совместная операция казаков и РДО-2 в январе 1993-го успеха не имела и отношения двух отрядов, имевших разный статус, не сложились. Поэтому согласно достигнутому соглашению, в конце января почти весь РДО-2 перебазировался в Прибой, город в северо-восточной Боснии возле Биелины.

14 января из Скелани в Вишеград была возвращена группа из двенадцати казаков. Это привело к трагедии. Узнав о том, что русские ушли из поселка, боснийские мусульмане провели карательную акцию. В ходе рейда погибло 65 жителей Скелани и его окрестностей, 165 было ранено, а тридцать были захвачены в плен. Четверо из них до сих пор числятся пропавшими без вести. Сербы вскоре освободили поселок, но 16 января 1993 года, когда бойцы из группировки Армии БиГ в Сребренице устроили бойню мирного населения, стало черным днем в истории Скелани.

В Вишеграде единственной русской боевой единицей остались казаки. После ранения командира их отряд разделился на две группы, во главе каждой из которых стал свой атаман. Одна из них, которой командовал ветеран Приднестровья Геннадий Котов, провела несколько удачных диверсионных операций, но затем попала в засаду. В ходе боя Котов погиб.

Бой за Заглавак

В начале весны 93-го сербы в этом районе осуществили ряд наступательных операций. Но затем мусульмане, получив подкрепление, провели контрнаступление.

По левому берегу Дрины в 1992-1993 проходил коридор, по которому из Горажде в Сребреницу шли конвои с военными грузами. И для этого коридора стратегическое значение имела высота Заглавак.

В марте 1993 года казачья сотня уехала. Прибыла новая смена — около тридцати человек, в массе своей необстрелянных. Так как собственно казаками там были не все, произошло фактическое разделение этого отряда на три группы — казачью, «мужицкую» и смешанную.

12 апреля 1993 года именно этим русским пришлось участвовать в самом тяжелом бою — за высоту Заглавак. Тогда десяток русских добровольцев («мужицкой» смены) и несколько сербов, защищая ключевую высоту, выдержали серию атак мусульман. Бой длился четыре часа. Обороняясь в полуокружении, русские потеряли трех человек убитыми и трех тяжелоранеными. Тяжелые потери понесли и атакующие: в бою погиб командир их бригады. Высота была разблокирована подошедшими казаками — и добровольцы получили возможность отойти.

В честь этого боя 12 апреля в Республике Сербской отмечается как День русского добровольца.

При работе с источниками по той войне мне удалось обнаружить и «взгляд с другой стороны» — отрывок из книги боснийского мусульманина, участника того боя. Из текста следует, что в атаках принимали участие не только его, 1-я Вишеградская бригада Армии БиГ, но также Рогатицкая бригада и части усиления. Обстрел высоты велся из гаубиц и минометов. Офицер подтверждает гибель командующего бригадой Ибрагима Кабаклии, который храбро сражался в первых рядах. Автор сообщает о трех погибших и 5-6 раненых, но речь идет именно о его бригаде, он ничего не пишет о других частях. Потери сербов в этом бою в книге сильно завышены (по его оценке, свыше 15 человек).

После боя на этом участке фронта воцарилось затишье... Причин было несколько. Возможно, повлияла гибель командующего боснийской бригадой. Сребреница получила весной 1993 года статус «зоны безопасности ООН» — и дальнейшая борьба за коридор потеряла смысл. Кроме того, сербы распространили слух о том, что рядом, в Сербии, дислоцирована русская офицерская бригада, готовая вступить в бой, если мусульмане продолжат наступательные операции.

Эхо этой дезинформации оказалось долгоиграющим. В статье одного боснийского автора (2003) упоминается интернациональная бригада численностью 150 человек, действовавшая в Боснии на стороне сербов. Он пишет, что большинство её бойцов были офицерами в звании выше капитана из спецподразделений Минобороны России, которые дезертировали, когда Борис Ельцин пришел к власти.

На фоне мирной передышки весной 1993 года часть русских из Вишеграда уехала в Россию, а часть перебралась под Сараево, где в этом момент обострилась боевая обстановка.

Вялотекущая война

В феврале-марте РДО-2 действовал в районе Прибоя против Тузлинской группировки. В конце марта отряд на несколько дней передислоцировался в Илиджу (пригород Сараева). Затем РДО переместился на юго-восток, войдя в состав гарнизона Прачи. Там русские действовали против Горажданской группировки.

В августе 1993 года во время очередного перемирия деятельность РДО-2 была приостановлена. Знамя сдали на хранение в Храм Святой Троицы в Белграде, а оставшиеся добровольцы уехали домой или в другие воинские части. «Царские волки» стали наиболее успешным русским отрядом. За восемь месяцев они провели много боевых операций, потеряв при этом четырех человек убитыми.

Тогда же, летом 1993 года, в белградском храме была установлена мраморная доска с именами десяти русских, погибших за Сербию. Правда, к этому моменту их было уже больше.

Так закончился период массового участия русских в той войне. Она перешла в вялотекущую фазу, а количество бойцов из России в Республике Сербской значительно уменьшилось. Однако они непрерывно, в разных подразделениях воевали там до конца войны — до осени 95-го.

Наибольшую известность получил РДО-3, входивший в состав Сараевско-Романийского корпуса. База отряда располагалась в сербском районе Сараева. Командир Александр Шкрабов погиб в бою 4 июня 1994 года.

С осени 94-го русские добровольцы действовали в составе сербского ударного подразделения «Белые волки», а также Кассиндольского батальона. Оба подразделения базировались недалеко от Сараева. Отдельные добровольцы служили в других бригадах, а также в составе Войска Республики Сербская Краина.

Итоги

За время войны русские сформировали некую субкультуру — с сербо-русским сленгом и со своим кодексом чести. Он не допускал убийства пленных или женщин, предполагал обязательный вынос раненых с поля боя и месть за павших. Изучив тему, я могу уверенно утверждать, что русские не участвовали в этнических чистках.

Идеалом униформы считались черные береты и тельняшки. Группы добровольцев не превышали пятнадцати человек — более крупные неизбежно распадались.

Всего через эту войну прошло несколько сотен добровольцев из республик бывшего СССР. Известны имена и фамилии 38 погибших в Сербской Краине и в Боснии. Двое из них попали ранеными в плен к боснийским мусульманам и там были замучены либо казнены. Около двадцати человек стали инвалидами в результате тяжелых ранений. Они получают пенсии от правительства Республики Сербской.

В Вишеграде русским добровольцам установлен памятник. Всего в этом городе сейчас девять могил русских добровольцев, а еще семнадцать — на южной окраине Сараева.

Двадцать девять русских добровольцев, воевавших в Войске Республики Сербской, посмертно награждены орденом Милоша Обилича.

Существует Московская общественная организация ветеранов боевых действий в Республике Сербской. В ней сейчас состоит 64 человека. Каждый год 12 апреля русская делегация посещает Вишеград, что вызывает истеричную реакцию в Сараеве. Как правило, отличается в этом местный пропагандист Азиз Тафро, который считается главным специалистом по русским и греческим волонтерам в той войне.

Среди погибших иностранных добровольцев, воевавших в Боснии на стороне сербов, есть также четыре человека из Болгарии, Румынии и Польши.

Выходцы из СССР принимали участие и в боевых действиях на стороне боснийских мусульман. Так, например, 12 апреля 1993 года в бою за Заглавак в рядах армии БиГ сражался и один гражданин России. Его награждение после боя было показано по местному телевидению. Как он попал на фронт и его мотивация неизвестны.

В мае 1995 г. над территорией Сербской Краины был сбит вертолет армии БиГ, при этом погибли два пилота-гражданина Украины (Максименко и Дудаев). Фактически это были наемники. Но в целом участие граждан бывшего Советского Союза на стороне боснийских мусульман и хорватов не носило широких масштабов.