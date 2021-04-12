В Кремле надеются, что Киеву хватит мудрости отказаться от провокаций в Донбассе

Москва, 12 апреля. В Кремле выразили надежду на то, что Киеву хватит политической мудрости отказаться от провокационных действий в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский лидер намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным эскалацию конфликта в Донбассе.

«Надеемся, что политическая мудрость возобладает в Киеве и дело не будет принимать серьезного оборота — и провокационные действия сойдут на «нет», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что российскому президенту всегда есть, что сказать насчет предотвращения потенциальной войны.

Ранее заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что развязывание полномасштабных боевых действий на территории Донбасса со стороны киевских силовиков станет для Украины началом конца.