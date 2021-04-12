Межевич заявил о наличии в РБ куда более опасных для страны медиа, нежели Euronews

На всю Белоруссию вещают немало опасных для страны медиа-ресурсов, которые оказывают пагубное влияние на умы ее граждан. Базируются они в основном в Польше и Литве. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

С понедельника, 12 апреля, в Белоруссии была прекращена трансляция телеканала Euronews. Ряд СМИ связывают это с назначением в правительстве страны нового министра информации — им стал Владимир Перцов, который ранее уже заявил, что намерен работать над расширением государственного контента в СМИ, поскольку считает недопустимым формирование информационной повестки иностранными вещателями.

«Сама по себе идея контроля за иновещанием, к сожалению, является в наше время обычной и нормальной, — заявил Межевич. — Я задам нашим читателям один вопрос: почему Соединенные Штаты, Германия, Великобритания, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Украина ограничивают не только теле- и радиовещание, но еще и доступ к интернет-ресурсам? И почему в этой ситуации другая сторона, например Россия, Белоруссия или Китай, не имеет права ответить тем же?»

Политолог признался, что уже много лет следит за вещанием Euronews и заметил, что его содержание со временем немного менялось.

«В течение долгого периода его даже можно было назвать нейтральным, — заметил эксперт. — Так же, как и ВВС (Британская служба новостей. — Прим. ФАН) эпохи моей юности. Там не кричали, что «Брежнев — дурак», «коммунистов надо на фонарь» — нет, ВВС работала очень грамотно, очень тонко и очень даже результативно. Сегодня ничего этого нет: произошло упрощение».

Собеседник ФАН отметил, что не стал бы начинать «борьбу за информационное пространство своей страны» именно с Euronews: по его мнению, в этом отношении перед Минском стоят более актуальные задачи.