Российскому хоккеисту Щербаку разорвало щеку во время матча АХЛ

Лавленд, 12 апреля. Форвард выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ) клуба «Техас Старз» Никита Щербак получил тяжелейшую травму во время игры с «Колорадо Иглз».

Матч АХЛ между «Колорадо Иглз» и «Техас Старз» прошел накануне на арене «Будвайзер Эвентс-центр». Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Страшную травму лица в прошедшей игре получил российский 25-летний форвард «Техаса» Никита Щербак. В своем Instagram-аккаунте хоккеист опубликовал фото, на котором виден большой шрам на щеке.

Щербак в шутку назвал себя Джокером. В этом сезоне российский нападающий провел за «Техас» 21 матч АХЛ, отметившись четырьмя голами и девятью результативными передачами.

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