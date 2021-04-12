Песков заявил об отсутствии запросов от Зеленского на переговоры с Путиным

Москва, 12 апреля. Кремль не получал запросов от президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли что главе Российской Федерации сказать украинскому коллеге.

«Всегда есть по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны в Донбассе», — отметил он.

Ранее Песков допустил, что власти Украины могут попытаться решить внутренние проблемы силовым путем, что будет представлять опасность для России.