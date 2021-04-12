Ушел из жизни олимпийский чемпион по волейболу Станислав Люгайло

Донецк, 12 апреля. Знаменитый волейболист Станислав Люгайло скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации волейбола Украины.

Станислав Люгайло был заслуженным мастером спорта и победителем Олимпийских игр 1964 года в Токио в составе сборной СССР по волейболу.

В 1969 году он переехал в Донецк, где начал играть за волейбольную команду «Динамо», а впоследствии стал ее тренером. В 1976 году его назначили главным тренером женской волейбольной команды «Спартак». В 1996 году Станислав Люгайло стал главным тренером донецкой женской команды по волейболу «Медика-ШВСМ». Среди его подопечных есть более 20 мастеров спорта.