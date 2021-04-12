Аналитики ожидают падение цен на нефть до 59 долларов за баррель

Нефть до конца апреля упадет в цене, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, на рынке нефти — «полный штиль». Цены на нефть в последние несколько дней оставались на отметке 63 доллара за баррель. Сегодня нефть «в моменте» снизилась до 62 долларов.

«На рынке наблюдается равновесие с точки зрения оценок. С одной стороны — ожидания восстановления спроса, идет активно вакцинация населения. С другой стороны — карантин и связанные с этим ограничения. Рынок сейчас находится на стадии самоопределения, какой фактор возобладает в большей степени. Опасения или оптимизм?» — пояснили аналитики.

Эксперты ожидают, что нефть перед новым витком вверх на фоне вакцинации и восстановления спроса, скорее всего, сделает движение вниз. Предполагается, что нефть упадет до 59 долларов за баррель. В апреле и мае могут возобладать негативные ожидания. Нефть пока будет слабой.

Что касается отечественной валюты, то, по мнению экспертов, рубль снова слабеет — 77,60 за доллар. Причина этому — заявление в Европейском парламенте об усилении санкционной политики в отношении России. Кроме того, остается угроза санкций со стороны Соединенных Штатов.

«Понятно, что рынок к этому привыкает, но тем не менее. Кроме того, большинство участников рынка уверены, что доллар переоценен по отношению к рублю, а отечественная валюта — недооценена. При этом цены на нефть остаются достаточно высокими, валюта в страну поступает. И все же опасения остаются», — добавили эксперты.

В случае сильного падения рубля Центробанк, по-видимому, будет пытаться ограничить ослабление. В конце апреля пройдет очередное заседание ЦБ РФ, на котором, вероятно, регулятор поднимет ключевую ставку, что позитивно скажется на рубле.

Ранее эксперты рассказали, что обострение ситуации в Донбассе оказывает давление на рубль. Россия обещает защищать своих граждан в Донбассе. Поэтому ожидания санкций остаются.