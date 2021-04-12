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Экономика

Аналитики ожидают падение цен на нефть до 59 долларов за баррель

Аналитики ожидают падение цен на нефть до 59 долларов за баррель

Нефть до конца апреля упадет в цене, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, на рынке нефти — «полный штиль». Цены на нефть в последние несколько дней оставались на отметке 63 доллара за баррель. Сегодня нефть «в моменте» снизилась до 62 долларов.

«На рынке наблюдается равновесие с точки зрения оценок. С одной стороны — ожидания восстановления спроса, идет активно вакцинация населения. С другой стороны — карантин и связанные с этим ограничения. Рынок сейчас находится на стадии самоопределения, какой фактор возобладает в большей степени. Опасения или оптимизм?» — пояснили аналитики.

Эксперты ожидают, что нефть перед новым витком вверх на фоне вакцинации и восстановления спроса, скорее всего, сделает движение вниз. Предполагается, что нефть упадет до 59 долларов за баррель. В апреле и мае могут возобладать негативные ожидания. Нефть пока будет слабой.

Аналитики ожидают падение цен на нефть до 59 долларов за баррель

Что касается отечественной валюты, то, по мнению экспертов, рубль снова слабеет — 77,60 за доллар. Причина этому — заявление в Европейском парламенте об усилении санкционной политики в отношении России. Кроме того, остается угроза санкций со стороны Соединенных Штатов.

«Понятно, что рынок к этому привыкает, но тем не менее. Кроме того, большинство участников рынка уверены, что доллар переоценен по отношению к рублю, а отечественная валюта — недооценена. При этом цены на нефть остаются достаточно высокими, валюта в страну поступает. И все же опасения остаются», — добавили эксперты.

В случае сильного падения рубля Центробанк, по-видимому, будет пытаться ограничить ослабление. В конце апреля пройдет очередное заседание ЦБ РФ, на котором, вероятно, регулятор поднимет ключевую ставку, что позитивно скажется на рубле.

Ранее эксперты рассказали, что обострение ситуации в Донбассе оказывает давление на рубль. Россия обещает защищать своих граждан в Донбассе. Поэтому ожидания санкций остаются.

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