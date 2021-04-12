Песков исключил введение выходных между майскими праздниками

Москва, 12 апреля. Рабочие дни между майскими праздниками не станут превращать в выходные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля не подтвердил информацию о том, что дни между майскими праздниками якобы могут сделать нерабочими. Пока ему ничего не известно о подготовке такого решения.

«Поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Пока могу сказать только, что у президента рабочие планы имеются на это время», — подчеркнул пресс-секретарь.

Что касается эпидемиологической обстановки, то она, по словам Пескова, «достаточно гибкая». При этом штаб и правительство принимают соответствующие решения.

Ранее Дмитрий Песков заявил об отсутствии запросов от Зеленского на переговоры с Путиным. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли что главе Российской Федерации сказать украинскому коллеге.