Манижа раскрыла смысл песни Russian Woman

Москва, 12 апреля. Певица Манижа, которая будет представлять Россию на Евровидении, объяснила смысл своей песни для музыкального конкурса.

Композиция под названием Russian Woman, исполненная Манижей на национальном отборе, вызвала настоящий шквал обсуждений в Сети. Одни поддержали певицу таджикского происхождения, другие же жестко раскритиковали ее песню.

Многие не поняли, о чем вообще поет Манижа, но певица раскрыла смысл композиции. Артистка пояснила, что при написании слов вдохновлялась общением с людьми, которые советуют ей похудеть или спрашивают, почему у исполнительницы нет детей, хотя ей скоро исполнится 30 лет.

«Мы знаем, что подобные слова могу травмировать, и я бы не хотела рассказывать такие вещи своей дочери», — отметила Манижа в интервью The Guardian.

Творчество певицы ранее оценил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он поддержал Манижу и выразил ей уважение за то, что она всегда говорит о своих таджикских корнях.