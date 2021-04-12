Российские банки совместно с Мосбиржей создадут первого блокчейн-оператора

Москва, 12 апреля. Разработкой первого в России блокчейн-оператора займутся Московская биржа и крупнейшие банки — участники Ассоциации ФинТех (АФТ).

Целью проекта является развитие отечественных IT-решений и технологий при использовании распределенных реестров. Реализация позволит создавать инновационные продукты и сервисы, а также сократить издержки для всех участников рынка, следует из анонса торговой площадки. Учредителями выступили АФТ, Московская биржа, банк ВТБ, «Газпромбанк», ПСБ, Национальная система платежных карт. Каждая из указанных организаций владеет долей в размере одной шестой в проекте «Системы распределенного реестра». Стороны подписали документы о создании компании 9 апреля 2021 года.

В качестве вложения в капитал АФТ намерена передать права на блокчейн-платформу «Мастерчейн». Она прошла сертификацию на применение российских стандартов криптографии, а также созданные блокчейн-сервисы.

«Мы рассчитываем, что компетенции учредителей и команды проекта создадут фундамент для раскрытия всех преимуществ технологии распределенного реестра», — заявил председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.

Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network, которые не забрали средства после закрытия проекта, начали возвращать деньги.