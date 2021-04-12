В Курской области готовятся внедрить электронные рецепты на лекарства

Курск, 12 апреля. Властями региона было подписано постановление о внедрении новой системы в поликлиниках по получению лекарственных средств. Подробнее об этом в беседе с ФАН рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Валерия Даниленко.

По ее словам, создание цифровой экосистемы здравоохранения и развитие дистанционных сервисов взаимодействия врача, пациента и фармацевта будет организовано посредством ЕГИСЗ (Единой государственной информационной системы здравоохранения).

Она отметила, что в рамках нацпроекта «Здравоохранения» Курская область планирует наряду с бумажными рецептами внедрить в регионе систему безбумажного документооборота информации о лекарственных назначениях.

«Наша задача не просто заменить бумажные назначения врача. Цель такой системы — предоставить пациентам удобный сервис взаимодействия с врачами и аптечными учреждениями. Электронные рецепты оформляются врачом на приеме и только с согласия пациента», — рассказала Валерия Даниленко.

Он добавила, что у пациента будет возможность в личном кабинете не только просмотреть сам рецепт, но и узнать, в каких аптеках и по какой стоимости можно приобрести назначенное лекарство.

По ее словам, для граждан, получающих препараты по программе льготного лекарственного обеспечения, планируется предоставить возможность дистанционного взаимодействия с врачом по выписыванию препаратов. Однако в этом случае решение о такой возможности будет оцениваться лечащим врачом.

Собеседница ФАН объяснила, что все электронные приложения для пациентов будут предоставлены на бесплатной основе. Аптечные учреждения также смогут воспользоваться бесплатными сервисами для работы. Оператор системы для организации информационного взаимодействия будет определен на конкурсной основе. Помимо этого, как она отметила, соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных является обязательным условием.

«Учитывая, что наряду с электронным рецептом остается возможность получить рецепт традиционным способом на бумажном носителе, мы не видим проблем для пациентов. Выбор в любом случае остается за пациентом», — заключила Валерия Даниленко.

Ранее ФАН сообщал, что в Курской области «оптимизируют» забор крови в поликлиниках. При реализации этого проекта планируется изъятие материала в одном кабинете, на первом этаже, что существенно снизит нагрузку на этажи поликлиники и станет доступнее пациентам.