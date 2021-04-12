Опрос показал, сколько россиян готовы отправиться в космос

Москва, 12 апреля. Многие россияне хотели бы отправиться в космос. Почти треть жителей нашей страны заявили о подобном желании, сообщили аналитики популярного портала.

Чаще всего желание побывать в космосе появляется у программистов, инженерно-технических работников, аналитиков и менеджеров по закупкам, сообщают специалисты сервиса SuperJob. Получить подобный опыт хотели бы 31% россиян, а отказались бы 57%. Мужчины чаще женщин заявляли о таком желании (38% против 24%). Также аналитики отметили, что роль играет доход человека. Люди с уровнем заработной платы свыше 80 тыс. рублей чаще задумываются о звездах и космосе.

Кроме того, важным фактором оказался и возраст респондентов. Люди младше 34 лет отвечали утвердительно на вопрос о желании отправиться в космос чаще, чем люди старшего возраста. Реже всех о полетах в космос задумываются медсестры, юристы и HR-менеджеры. Опрос проводился во всех регионах страны среди 5000 респондентов.

Ранее ФАН сообщал подробности инструкции для первого полета Юрия Гагарина в космос. В документе говорилось о правилах эксплуатации «Востока», а также приема пищи и настройки радио.