Ветер разорвал 17-метровую фигуру космонавта возле СФУ в Красноярске

Красноярск, 12 апреля. Огромную надувную фигуру астронавта, установленную возле Сибирского федерального университета (СФУ) ко Дню космонавтики, разорвало ветром.

Сотрудники университета украсили территорию 17-метровым космонавтом, но ветер оказался слишком сильным. Теперь фигура висит на тросах, совершает хаотичные движения и вызывает удивление у студентов и гостей Красноярского экономического форума, который сейчас проходит в СФУ.

Во Владивостоке установленную на площади праздничную фигуру сбил любитель ночных гонок на автомобиле. Украшение восстановили, однако спустя несколько дней в него попала петарда — оно сгорело дотла, сообщала Deita.