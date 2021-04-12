Строительство судна «Керченский пролив» может затянуться из-за санкций

Москва, 12 апреля. СМИ выяснили, почему грозят затянуться сроки строительства судна «Керченский пролив». Причинами могут стать западные санкции, как стало известно из заявлений источников.

Сдачу многофункционального аварийно-спасательного судна «Керченский пролив» рискуют затормозить некоторые проблемы, вызванные ограничениями. Речь идет об отказе европейских компаний инспектировать, проводить монтаж и испытания пропульсивного оборудования Rolls-Royce и системы Kongsberg. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) пробует найти подрядчика, пишет «Коммерсантъ».

«Европейцы отказались из-за санкций работать с предприятием», — сообщили собеседники издания.

В начале весны Амурский судостроительный завод (АСЗ) объявил конкурс на выполнение работ по испытаниям оборудования. К тому же необходимо выполнить аналогичные работы с системой управления до декабря 2021 года. Источники в отрасли полагают, что на данный тип работ можно найти азиатские компании, при этом ОСК требуются проведение обслуживания и гарантийный срок.

Соединенные Штаты Америки тянут с санкциями по российскому трубопроводу «Северный поток — 2». Мотивы промедления объяснил Федеральному агентству новостей руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Одновременно Вашингтон изучает вопрос о новых мерах против РФ в ответ на якобы произведенную хакерскую атаку через SolarWinds и вмешательство в выборы, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на Bloomberg. Среди прочего рассматривается и вариант с выдворением российских дипломатов.