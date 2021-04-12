Рогозин сопоставил День космонавтики с Днем Победы

Москва, 12 апреля. День космонавтики является настолько же значимым праздником, как и День Победы в Великой Отечественной войне, уверен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Так он отреагировал на предложение сделать 12 апреля выходным днем. Рогозин прямо не поддержал и не оспаривал данную идею. Однако гендиректор госкорпорации «Роскосмос» считает, что по уровню значимости День космонавтики можно сопоставить с 9 мая. В целом 12 апреля перестал быть отраслевым праздником, указал он.

Также в День космонавтики Рогозин совместно с делегацией Роскосмоса возложил цветы к могиле первого человека в космосе Юрия Гагарина в Кремлевской стене и к захоронению советского ракетостроителя Сергея Королева.

Рогозин ранее сообщил, что Россия стоит на пороге важных перемен в космической отрасли.