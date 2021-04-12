Танкисты российской военной базы в Таджикистане выполнили боевые стрельбы на полигоне Ляур

Душанбе, 12 апреля. Танковые подразделения 201-й военной базы ВС России в Таджикистане провели боевые стрельбы в рамках тактических учений на горном полигоне Ляур.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в маневрах принимали участие экипажи танков Т-72. Военнослужащие в составе подразделений совершили марш на танковую директрису для отработки боевых упражнений. Наводчики-операторы и командиры боевых машин выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, разведке и обнаружению целей.

Отмечается, что огонь танкисты вели из 125-мм пушек по динамическим мишеням, имитировавшим бронированную технику условного противника.

Мишени появлялись в поле видимости танкистов не более чем на 70 секунд. За это время наводчикам необходимо было обнаружить и уничтожить условные бронеобъекты. Поражение воздушных целей командиры танков осуществляли с помощью крупнокалиберных зенитных пулеметов «Утес».

Ранее сообщалось, что танковые экипажи Южного военного округа приняли участие в окружном этапе конкурса «Танковый биатлон» на полигоне Прудбой. Стоит отметить, что в России в программу обучения танкистов внедрена новая форма подготовки — комплексное тактико-огневое занятие, передае RT.