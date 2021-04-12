Сокращение добычи нефти и проблемы электроснабжения — что произошло в Ливии 11 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 11 апреля 2021 года.

Американский самолет

Самолет-разведчик ВВС США замечен на пути к берегам Бенгази. Причины такого курса воздушного судна с бортовым номером GLASS30 не уточняются.

Электричество и нефть

Генеральная электроэнергетическая компания Ливии (GECOL) после завершения всех испытаний возобновила работу второго блока газовой электростанции Убари, который генерирует 150 мегаватт.

GECOL: Ubari gas power plant's second unit re-operated https://t.co/6oG3H83s0U — The Libya Observer (@Lyobserver) April 11, 2021

Генеральный директор General Electricity Company (GEC) Ибрагим Аль-Фалах в сопровождении ряда должностных лиц компании посетил центральный распределительный отдел Таверги после отключения электричества в районах города. По его словам, сильный ветер повредил инфраструктуру.

بالصور | شركات الكهرباء تعلن تنفذ خط خشبي بشكل عاجل لتغذية مدينة #تاورغاء بالتيار الكهربائي. #ليبيا #المرصد https://t.co/T58jvLeBnO — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 11, 2021

Нефтяные компании Waha Oil Company (WOC) и Al Mabrouk проложат дорогу, которая свяжет разрушенные террористами ливийские месторождения Аль-Дахра и Аль-Мабрук.

شركتي الواحة والمبروك للعمليات النفطية تعتزمان صيانة الحقول التي دمرها تنظيم داعش الإرهابي. #ليبيا #المرصد https://t.co/gkNbsb4ldO — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 11, 2021

Нефтяная компания The Arabian Gulf Oil Company (AGOCO) планирует сократить добычу черного золота из-за нехватки запчастей и невыполнения бюджета.

Libya’s Arabian Gulf Oil Company Plans to Reduce Oil Production#Libya #LibyaReviewhttps://t.co/wijX5H9SrJ — Libya Review (@LibyaReview) April 11, 2021

Экономика

Ливия и Алжир создадут зону свободной торговли на пограничных территориях. Подробностей о дате запуска проекта не сообщается.

Политика

Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба обсудил с руководителем Ливийского бухгалтерского управления (SAI) Халедом Шакшеком срочные меры по ремонту общей электросети, усилия по борьбе с пандемией коронавируса, лечение заболеваний почек и онкологии, а также сокращение числа сотрудников дипломатических представительств за рубежом.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة عدداً من الملفات المهمةhttps://t.co/s7Ageih51C pic.twitter.com/CE3Xc0w5VD — حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) April 11, 2021

Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи посетит Афины по официальному приглашению Греции.

#عاجل | المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة: اليونان وجهت دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لزيارة أثينا. #الساعة24 — الساعة 24 (@alsaaa24) April 11, 2021

Главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар принял делегацию мусульманских племен Зинтана. Стороны обсудили борьбу с терроризмом и преступностью в регионе.

المشير حفتر يستقبل وفداً من مشائخ وأعيان قبائل الزنتان. #الساعة24 https://t.co/IhDypDE8Sk — الساعة 24 (@alsaaa24) April 11, 2021

Палата представителей закрывает штаб-квартиру в Триполи. Речь идет об отколовшейся группе депутатов, которую возглавил первый вице-спикер Фаузи аль-Нувари.

Официальный парламент страны располагается в Тобруке под председательством Агилы Салеха.

مجلس النواب يعلن تسلم مقر طرابلس وإنهاء الانقسام. #الساعة24https://t.co/hT6PyR91XH — الساعة 24 (@alsaaa24) April 11, 2021

Министр по делам перемещенных лиц и правам человека Ахмед Абухзам посетил Бенгази, где встретился с председателем муниципального руководящего совета Сакром Буджвари.

Стороны обсудили меры и процедуры, связанные с перемещенными лицами, необходимость возмещения ущерба гражданам в соответствии с принятыми законами и резолюциями.

Общество

Жителей Ливии призвали регистрироваться на сайте прививок для прохождения процедуры вакцинации, начавшейся накануне. Одним из первых привившихся людей стал премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба.

Программа развития ООН в Ливии (ПРООН) сообщила о завершении реконструкции городской библиотеки в Бенгази. Пропускная способность книжного дома составляет 4000 человек в неделю.

Международная ярмарка продуктов питания открылась в Мисурате. В выставочном комплексе представлены товары как местных предприятий, так и региональных партнеров.

#تقرير | مصراته حاضنة للمعارض المحلية والدولية pic.twitter.com/ZtCK35LK4c — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 11, 2021

Священнослужители и граждане помогли очистить внутренние дворы мечетей во всех городах страны. Мероприятия проходят в рамках подготовки к празднованию месяца Рамадан.