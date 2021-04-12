Сокращение добычи нефти и проблемы электроснабжения — что произошло в Ливии 11 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 11 апреля 2021 года.
Американский самолет
Самолет-разведчик ВВС США замечен на пути к берегам Бенгази. Причины такого курса воздушного судна с бортовым номером GLASS30 не уточняются.
رصد طائرة لسلاح الجو الأمريكي متجهة إلى #بنغازي #ليبيا #218NEWS pic.twitter.com/tDK7wu3mVE— 218NEWS (@218news) April 11, 2021
Электричество и нефть
Генеральная электроэнергетическая компания Ливии (GECOL) после завершения всех испытаний возобновила работу второго блока газовой электростанции Убари, который генерирует 150 мегаватт.
GECOL: Ubari gas power plant's second unit re-operated https://t.co/6oG3H83s0U— The Libya Observer (@Lyobserver) April 11, 2021
Генеральный директор General Electricity Company (GEC) Ибрагим Аль-Фалах в сопровождении ряда должностных лиц компании посетил центральный распределительный отдел Таверги после отключения электричества в районах города. По его словам, сильный ветер повредил инфраструктуру.
بالصور | شركات الكهرباء تعلن تنفذ خط خشبي بشكل عاجل لتغذية مدينة #تاورغاء بالتيار الكهربائي. #ليبيا #المرصد https://t.co/T58jvLeBnO— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 11, 2021
Нефтяные компании Waha Oil Company (WOC) и Al Mabrouk проложат дорогу, которая свяжет разрушенные террористами ливийские месторождения Аль-Дахра и Аль-Мабрук.
شركتي الواحة والمبروك للعمليات النفطية تعتزمان صيانة الحقول التي دمرها تنظيم داعش الإرهابي. #ليبيا #المرصد https://t.co/gkNbsb4ldO— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 11, 2021
Нефтяная компания The Arabian Gulf Oil Company (AGOCO) планирует сократить добычу черного золота из-за нехватки запчастей и невыполнения бюджета.
Libya’s Arabian Gulf Oil Company Plans to Reduce Oil Production#Libya #LibyaReviewhttps://t.co/wijX5H9SrJ— Libya Review (@LibyaReview) April 11, 2021
Экономика
Ливия и Алжир создадут зону свободной торговли на пограничных территориях. Подробностей о дате запуска проекта не сообщается.
#Libya, #Algeria to set up free trade zone https://t.co/jHWv0m4jNY— The Libya Observer (@Lyobserver) April 12, 2021
Политика
Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба обсудил с руководителем Ливийского бухгалтерского управления (SAI) Халедом Шакшеком срочные меры по ремонту общей электросети, усилия по борьбе с пандемией коронавируса, лечение заболеваний почек и онкологии, а также сокращение числа сотрудников дипломатических представительств за рубежом.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة عدداً من الملفات المهمةhttps://t.co/s7Ageih51C pic.twitter.com/CE3Xc0w5VD— حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) April 11, 2021
Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи посетит Афины по официальному приглашению Греции.
#عاجل | المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة: اليونان وجهت دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لزيارة أثينا. #الساعة24— الساعة 24 (@alsaaa24) April 11, 2021
Главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар принял делегацию мусульманских племен Зинтана. Стороны обсудили борьбу с терроризмом и преступностью в регионе.
المشير حفتر يستقبل وفداً من مشائخ وأعيان قبائل الزنتان. #الساعة24 https://t.co/IhDypDE8Sk— الساعة 24 (@alsaaa24) April 11, 2021
Палата представителей закрывает штаб-квартиру в Триполи. Речь идет об отколовшейся группе депутатов, которую возглавил первый вице-спикер Фаузи аль-Нувари.
Официальный парламент страны располагается в Тобруке под председательством Агилы Салеха.
مجلس النواب يعلن تسلم مقر طرابلس وإنهاء الانقسام. #الساعة24https://t.co/hT6PyR91XH— الساعة 24 (@alsaaa24) April 11, 2021
Министр по делам перемещенных лиц и правам человека Ахмед Абухзам посетил Бенгази, где встретился с председателем муниципального руководящего совета Сакром Буджвари.
Стороны обсудили меры и процедуры, связанные с перемещенными лицами, необходимость возмещения ущерба гражданам в соответствии с принятыми законами и резолюциями.
Общество
Жителей Ливии призвали регистрироваться на сайте прививок для прохождения процедуры вакцинации, начавшейся накануне. Одним из первых привившихся людей стал премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба.
Программа развития ООН в Ливии (ПРООН) сообщила о завершении реконструкции городской библиотеки в Бенгази. Пропускная способность книжного дома составляет 4000 человек в неделю.
Международная ярмарка продуктов питания открылась в Мисурате. В выставочном комплексе представлены товары как местных предприятий, так и региональных партнеров.
#تقرير | مصراته حاضنة للمعارض المحلية والدولية pic.twitter.com/ZtCK35LK4c— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 11, 2021
Священнослужители и граждане помогли очистить внутренние дворы мечетей во всех городах страны. Мероприятия проходят в рамках подготовки к празднованию месяца Рамадан.
فيديو.. تنظيف باحات المسجد الأقصى المُبارك استعداداً لشهر رمضان الفضيل. pic.twitter.com/teE8LiwtIi— عين ليبيا (@EanLibya) April 11, 2021