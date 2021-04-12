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Сокращение добычи нефти и проблемы электроснабжения — что произошло в Ливии 11 апреля

Сокращение добычи нефти и проблемы электроснабжения — что произошло в Ливии 11 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 11 апреля 2021 года.

Американский самолет

Самолет-разведчик ВВС США замечен на пути к берегам Бенгази. Причины такого курса воздушного судна с бортовым номером GLASS30 не уточняются.

Электричество и нефть

Генеральная электроэнергетическая компания Ливии (GECOL) после завершения всех испытаний возобновила работу второго блока газовой электростанции Убари, который генерирует 150 мегаватт.

Генеральный директор General Electricity Company (GEC) Ибрагим Аль-Фалах в сопровождении ряда должностных лиц компании посетил центральный распределительный отдел Таверги после отключения электричества в районах города. По его словам, сильный ветер повредил инфраструктуру.

Нефтяные компании Waha Oil Company (WOC) и Al Mabrouk проложат дорогу, которая свяжет разрушенные террористами ливийские месторождения Аль-Дахра и Аль-Мабрук.

Нефтяная компания The Arabian Gulf Oil Company (AGOCO) планирует сократить добычу черного золота из-за нехватки запчастей и невыполнения бюджета.

Экономика

Ливия и Алжир создадут зону свободной торговли на пограничных территориях. Подробностей о дате запуска проекта не сообщается.

Политика

Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба обсудил с руководителем Ливийского бухгалтерского управления (SAI) Халедом Шакшеком срочные меры по ремонту общей электросети, усилия по борьбе с пандемией коронавируса, лечение заболеваний почек и онкологии, а также сокращение числа сотрудников дипломатических представительств за рубежом.

Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи посетит Афины по официальному приглашению Греции.

Главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар принял делегацию мусульманских племен Зинтана. Стороны обсудили борьбу с терроризмом и преступностью в регионе.

Палата представителей закрывает штаб-квартиру в Триполи. Речь идет об отколовшейся группе депутатов, которую возглавил первый вице-спикер Фаузи аль-Нувари.

Официальный парламент страны располагается в Тобруке под председательством Агилы Салеха.

Министр по делам перемещенных лиц и правам человека Ахмед Абухзам посетил Бенгази, где встретился с председателем муниципального руководящего совета Сакром Буджвари.

Стороны обсудили меры и процедуры, связанные с перемещенными лицами, необходимость возмещения ущерба гражданам в соответствии с принятыми законами и резолюциями.

Общество

Жителей Ливии призвали регистрироваться на сайте прививок для прохождения процедуры вакцинации, начавшейся накануне. Одним из первых привившихся людей стал премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба.

Программа развития ООН в Ливии (ПРООН) сообщила о завершении реконструкции городской библиотеки в Бенгази. Пропускная способность книжного дома составляет 4000 человек в неделю.

Международная ярмарка продуктов питания открылась в Мисурате. В выставочном комплексе представлены товары как местных предприятий, так и региональных партнеров.

Священнослужители и граждане помогли очистить внутренние дворы мечетей во всех городах страны. Мероприятия проходят в рамках подготовки к празднованию месяца Рамадан.

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