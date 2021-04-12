Глава МИД Казахстана заявил о переговорах по сотрудничеству ОБСЕ и СВМДА

Нур-Султан, 12 апреля. Работа по организации экспертных консультаций о возможности сотрудничества между ОБСЕ и Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проводится на данный момент.

Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Казахстана Мухтар Тлеуберди во время переговоров с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Встреча состоялась в Нур-Султане.

«Естественно, нам было бы интересно установить сотрудничество между этими двумя организациями в перспективе», — отметил Тлеуберди.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».

Помимо этого, сообщалось, что председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко посетит Казахстан в ближайшее время. Она примет участие в заседании комитетов по международным делам СФ и парламента республики.