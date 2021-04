Спасутся только вакцинированные: премьер Сент-Винсента ограничил эвакуацию с вулкана

Кингстаун, 12 апреля. Только те, кто сделал вакцинацию от COVID-19, смогут эвакуироваться с острова Сент-Винсент, на котором продолжается интенсивное извержение вулкана Ла Суфриер. О таком решении объявил премьер-министр Сент-Винсента и Гренадинов Ральф Гонсалвес в своем выступлении в воскресенье.

Заявление об эвакуации 74-летний премьер сделал со слезами на глазах.

«Главный врач (острова) определит, кто из населения уже был вакцинирован, чтобы мы могли их вывезти, — объявил Гонсалвес в ходе пресс-конференции. — Тем, кто не получил вакцину, придется подождать один или два дня, прежде чем сесть на судно».

Премьер-министр объявил, что эвакуация будет проводиться на океанских круизных лайнерах. В частности, о готовности участвовать заявила американская компания Royal Caribbean. В эвакуации участвует лайнер Serenade of the Seas.

Yesterday, Serenade of the Seas docked at St. Vincent to pick up evacuees.



The crew has been preparing beds, provisions, and supplies. We are thankful for and proud of this small group of people who always and unwaveringly go above the call of duty to help in any way they can. pic.twitter.com/0ei4FZZug3 — Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) April 10, 2021

На них сейчас недостаточно команды, чтобы обслуживать людей на борту, однако хватит, чтобы вывезти население Сент-Винсента из опасной зоны на соседние острова — Гренаду, Доминику, Сент-Люсию и Антигуа. Гонсалвес выразил благодарность народам этих островов за готовность принять беженцев, вынужденных спасаться от вулкана.

Решение властей Сент-Винсента и Гренадинов вызвало очень жесткую критику социальных сетях. Пользователи подозревают, что вакцинные ограничения в ходе эвакуации не были введены Гонсалвесом по доброй воле — они стали требованием круизных компаний, которые не желают столкнуться с коронавирусным заражением на своих роскошных судах.

Возмущенные люди в соцсетях называют Royal Caribbean «новым Гитлером» — однако компания настаивает, что это не так.

«Представители правительства Сент-Винсента сами предложили сделать все, чтобы те, кто вступит на борт, были протестированы и вакцинированы, чтобы получить убежище», — пишет официальный представитель компании в Twitter.

Hey, Renee. Royal Caribbean has not made vaccinations a requirement for St. Vincent evacuees. Government officials of St. Vincent have offered to do their best to make sure all who board will be tested and vaccinated to receive refuge, but this is at their initiative. - Leah — Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) April 12, 2021

Гонсалвес тоже подвергся критике (и его тоже сравнивают с Гитлером) — за «дискриминацию по медицинскому признаку».

Людям, которые эвакуируются с острова, предложили в спешном порядке вакцинироваться — однако такие массовые медицинские мероприятия неизбежно столкнутся с трудностями. Вчера стало известно, что после очередного извержения на большей части Сент-Винсента отсутствуют свет и водоснабжение. Дороги острова покрыты толстым слоем вулканического пепла.

La Soufrière volcano erupting on St. Vincent from GOES, 30 min ago. Volcanic plume development is on a whole other temporal/energy level compared to atmospheric convection, or even wildfire PyroCb. 1-min meso scanning essential to resolve detail! #LaSoufriere #LaSoufriereEruption pic.twitter.com/MsIWTO8MmW — Michael Charnick (@charnick_wx) April 10, 2021

Большая часть населения уже эвакуировалась из северной части острова, где находится вулкан, на юг. Не менее 3000 людей пришлось разместить во временных убежищах, однако их не хватает, отмечает ABC. Сейсмологи предупредили, что в любой момент может произойти новое извержение, мощность и степень опасности которого трудно предугадать.

Just made a photographer friend from St Vincent ???????? man has some INSANEE SHOTS.

Instagram: Nikononimous pic.twitter.com/v0FxjJ76g5 — shae (@ansunishae) April 10, 2021

Количество выявленных случаев заражения в Сент-Винсенте и Гренадинах остается достаточно низким — страна пережила краткий всплеск заболеваемости в январе 2021 года, однако количество заболевших достигает лишь 1792 человек (10 скончались). Согласно открытым источникам, в стране было использовано лишь 10 519 доз вакцины (население составляет 111 тысяч человек).

Тем не менее понятны опасения владельцев круизных лайнеров — в течение 2020 года несколько десятков таких кораблей вынуждены были уйти на карантин после проникновения коронавируса. Лайнеры оказались идеальной средой для распространения заражения, а его ликвидация требовала значительных затрат и длительного времени.