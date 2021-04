Новый трейлер видеоигры Six Days in Fallujah возмутил очевидцев войны в Ираке

Лондон, 12 апреля. Видеоигра Six Days in Fallujah, посвященная трагическим событиям войны в Ираке, возмутила очевидцев и бывших жителей Фаллуджи, сообщает The Times.

В начале апреля этого года разработчики из команды Highwire Games представили новый трейлер игры-долгостроя Six Days in Fallujah. В видеоролике сержант морской пехоты США идет по закоулкам иракского города и в какой-то момент попадает в засаду террористов. Последнее, что слышат зрители — крик «огонь на подавление!».

Видеоролик вызвал волну возмущений и осуждений среди проживающих в западных странах мусульман. Дело в противоречивости выбранного разработчиками источника вдохновения. В ходе операции по штурму Фаллуджи погибли более 3 000 боевиков запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»1, а также 800 мирных жителей, не успевших покинуть зону боевых действий. Американские вооруженные силы потеряли 100 человек убитыми.

Кульминацией операции стало применение белого фосфора в кварталах, где вместе с боевиками прятались мирные жители. Именно белый фосфор стал причиной массовой гибели горожан, а среди переживших химическую атаку резко выросло количество больных раком и лейкемией.

Еще в 2009 году, на стадии анонса игры, против нее публично выступили власти Ирака, Ирана и ряда других мусульманских стран. Издатель Konami отказался спонсировать разработку. После этого проект на долгое время пропал из виду, пока в 2021 году разработчики не представили новый трейлер, сопроводив его заявлениями о «документальной точности» происходящего на экране.

Однако пережившие операцию мусульмане требуют запрета игры по всему миру, указывают на «героизацию насилия» и называют разработку «попыткой превратить военное преступление в аттракцион». Среди высказавшихся — бежавший от войны профессор Абу Омер.

«Как я смогу общаться со своими студентами и говорить им, что есть игра, в которой американцы весело убивают нас? Американцы не отличали военных от гражданских и убивали всех, кого видели на улицах!» — возмущается Омер.

Разработчики видеоигры отрицают все обвинения. Креативный директор Highwire Studios Джейми Гриземер заявил, что игра наоборот разрабатывается в тесном сотрудничестве с ветеранами Иракской войны и нацелена на перенесение на экран всего трагизма произошедшего в Фаллудже.

«Игры больше не игрушки: они доказали, что способны решать серьезные темы, и мы пытаемся понять, способны ли они документировать историю. Видеоигры могут быть мощным инструментом для создания сочувствия», — заявил Гриземер в интервью IGN.

1 Организация запрещена на территории РФ.