Пост в Рамадан 2021: начало и окончание, что запрещено, кто освобожден

Для последователей пророка Мухаммеда начинается очень важный период — священный месяц Рамадан — период подготовки к одному их двух важнейших праздников в исламе, который называется Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) (праздник разговения).

Одна из заповедей, которую мусульмане исполняют в Рамадан, это соблюдение поста, который называется ураза. Правила уразы необычны для представителей других религий. Кроме того, в Рамадан верующим предписано совершать намаз (пять раз в день произносить специальную молитву), активно участвовать в благотворительности, есть также другие предписания и запреты.

Сколько длится Рамадан

В 2021 году в большинстве мусульманских стран и в части российских регионов с мусульманским населением Рамадан начинается с вечера понедельника, 12 апреля, и заканчивается вечером в среду, 12 мая. Праздник Ураза-байрам 2021 отмечается с вечера среды, 12 мая, до вечера четверга, 13 мая. Подробнее о Рамадане читайте в материале ФАН.

Пост в Рамадан

Остановимся подробнее на правилах поста в Рамадан. Пост в этот священный месяц необычный — последователи пророка не принимают пищу и питье в течение всего светового дня, есть и другие ограничения, в частности, днем строго запрещено курить.

Не есть и не пить днем в течение месяца, особенно в жарком климате, очень тяжело. Именно поэтому Рамадан избран для столь непростого служения: чем сильнее тяготы, тем ярче верующие показывают свою готовность служить Аллаху.

Когда начинается и заканчивается пост в Рамадан

Дневной пост (ураза) верующие держат с утра вторника, 13 апреля, до вечера среды, 12 мая.

Кто должен соблюдать пост в Рамадан, кто освобождается

Пост в Рамадан считается обязательным для всех взрослых (то есть достигших полового созревания) здоровых последователей ислама, как мужчин, так и женщин. Традиционно пост начинают соблюдать примерно с 13 лет.

От поста освобождаются все, кто не подходит по эту категорию: иноверцы и атеисты, малолетние, больные (в том числе ментально), пожилые. Также от поста освобождаются женщины в периоды беременности, грудного вскармливания ребенка и менструаций. Правила поста могут быть смягчены для путешественников и всех, кто так или иначе подпадает под это определение.

Если человек по состоянию здоровья или по каким-то другим причинам не в силах полностью соблюдать пост, но хочет подтвердить свою богобоязненность, он может «возместить» пропущенные дни в другие месяцы. Также за пропущенные дни поста можно заплатить специальный налог, который идет на угощение бедных.

Правила поста в Рамадан

В течение всего Рамадана ежедневно перед тем, как начать пост, каждый мусульманин делает специальное заявление о намерении поститься ради Аллаха (это заявление называется «ният»).

После этого в течение всего светового дня нельзя есть, пить, курить, заниматься сексом и т. д.

После воздержания в течение всего дня вечером следует разговеться сразу после того, как это разрешено правилами. Разговение, которое называется «ифтар», по традиции происходит молоком, водой, фруктами, финиками и т. д.

Утренний прием пищи («сухур») следует завершить за полчаса до рассвета, чтобы приступить к новому дню поста.

Что можно и нельзя есть и пить в Рамадан

Для ночного разговения подходит любая пища или напиток, которые относятся к халяльным (то есть разрешенным правоверным мусульманам). Самый известный запрет — на свинину и продукты из нее. Естественно, под строжайшим запретом алкоголь. В остальном питаться в темное время суток следует полноценно и разнообразно, но умеренно, избегая жареного, острого, а также кофе.

Кстати, в регионах с преимущественно мусульманским населением даже тем, кто не соблюдает уразу, не рекомендуется днем есть и пить на людях. В некоторых местах все заведения общепита во время Рамадана днем просто закрыты.