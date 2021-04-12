Политолог Золотарев оценил жесткие решения «пластилинового» Зеленского

Киев, 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский в ряде вопросов оказался не таким «пластилиновым», как ожидали многие, считает политолог Андрей Золотарев.

Глава государства способен на жесткие решения, сказал эксперт. Тезис о том, что украинский лидер является «марионеткой» олигарха Игоря Коломойского, не выдержал испытания реальностью, констатировал Золотарев.

«Зеленский показал себя не настолько пластилиновым, как многие представляли», — сказал он.

В частности, политолог напомнил, как президент без каких-либо сомнений «убрал» с поста бывшего главу администрации украинского лидера Андрея Богдана.

Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко предрекла Украине «погромы и руины» после правления Зеленского.