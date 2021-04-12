Экономисты рассказали ФАН, сколько доллар будет стоить к концу апреля

Из возможных жестких антироссийских санкций американские СМИ называют запрет для инвесторов из США приобретать российский госдолг. Подробнее о том, что ждет рубль, — в материале ФАН.

Рубль по итогам прошедших торгов на Московской бирже не потерял своих позиций по отношению к доллару и евро — курс остался прежним. Курс доллара составляет 77,4 рубля, евро — 92,15 рубля.

В ожидании санкций

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова отметила, что доллар и евро на Мосбирже сегодня открылись с гэпом вверх, но этот не слишком большой скачок доллара и евро предсказуем. В течение апреля до 78 рублей доллар вполне может дорасти.

«На сегодняшний день существенных драйверов для укрепления рубля просто нет. Рынок ожидает новых санкций США. Из возможных жестких антироссийских санкций американские СМИ называют запрет для американских инвесторов приобретать российский госдолг. Цены на нефть тоже не радуют, хотя нефть Brent все еще остается выше 60 долларов за баррель», — пояснила Наталья Мильчакова.

По ее словам, рынок обеспокоен тем, что Иран, не принимающий участия в сделке ОПЕК+, может нарастить добычу и экспорт нефти в обход эмбарго. Кроме того, само эмбарго может быть отменено или хотя бы значительно смягчено администрацией Джо Байдена.

«До конца апреля курс доллара, если будет объявлено о санкциях, запрещающих инвестиции в российский госдолг, может повыситься до 80 рублей. Если будет объявлено о санкциях, не затрагивающих экономику, доллар может подешеветь до 72–75 рублей, если же с санкционной темой будет оставаться неопределенность, то доллар останется в коридоре 76–78 рублей», — пояснила Наталья Мильчакова.

Украинский фактор

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев обратил внимание, что нефтяные котировки продолжают снижаться, повторяя динамику всей прошлой недели: марка Brent составила 62,62 доллара за баррель (-0,52%), марка WTI — 59,0 долларов (-0,54%).

«Нефть дешевеет на опасениях трейдеров, что восстановление спроса будет длительным и нестабильным из-за третьей полны пандемии в мире, при этом производство сырья с мая наращивает ОПЕК+, восстанавливается добыча в США. Для рубля, кроме стоимости нефти, главными являются перспективы новых санкций со стороны США и ЕС из-за событий вокруг Украины», — пояснил Артем Деев.

Также, заметил эксперт, фактором давления становится повышенный объем покупки валюты на внутреннем рынке со стороны Минфина. При этом вложения в рублевые активы со стороны иностранных инвесторов сокращаются (как из-за угрозы санкций, так и по причине общего снижения интереса к рисковым активам).

В перспективе этой недели рубль может продолжить снижение к доллару и евро: курс доллара может составить 79–81 рубль, курс евро — 93–94 рубля.