Представитель Тюркского совета заявил, что референдум в Киргизии прошел открыто

Бишкек, 12 апреля. Референдум по поправкам в конституцию и выборы депутатов региональных советов, которые прошли в Киргизии, состоялись в соответствии с национальным законодательством.

Об этом рассказал заместитель генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркского совета) Омер Кожаман. Таким образом он прокомментировал предварительные выводы миссии об организации и проведении голосования. Помимо этого, он добавил, что в ходе выборов и плебисцита не было отмечено существенных технических или организационных проблем.

«Референдум прошел открыто, в соответствии законодательством республики и международными стандартами», — подчеркнул он.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что за новую конституцию Киргизии проголосовали более 70% граждан. Таков результат после обработки 10% бюллетеней, говорится на портале ЦИК.

Кроме того, сообщалось, что выборы в парламент Киргизии планируется провести осенью 2021 года.