МРК «Грайворон» и «Вышний Волочек» «уничтожили» воздушную цель на учениях в Черном море

Москва, 12 апреля. Малые ракетные корабли Черноморского флота отработали уничтожение авиации условного противника в ходе учений в Черном море.

Маневры проводились с привлечением МРК «Грайворон» и «Вышний Волочек» в составе тактической группы в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В процессе тренировки расчеты боевых постов ПВО выявили и классифицировали цели, а при подходе кораблей на нужную дистанцию для поражения мишеней успешно выстрелили по ним с помощью средств ПВО.

«В рамках учений корабли провели стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. Экипаж малого ракетного корабля «Грайворон» отразил воздушную атаку, применив зенитно-ракетную пусковую установку «Гибка», а боевые расчеты малого ракетного корабля «Вышний Волочек» уничтожили воздушную цель с использованием артиллерийского комплекса АК-630М-2 «Дуэт»», — говорится в сообщении ЧФ.

Отметим, для создания условного тактического фона к маневрам были привлечены экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО ЧФ.

Ранее эксперты американского издания The Drive признали абсолютное превосходство России в Черном море.