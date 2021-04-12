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Замглавы Роскосмоса по финансам оценил влияние санкций США на срыв контрактов

Замглавы Роскосмоса по финансам оценил влияние санкций США на срыв контрактов

Москва, 12 апреля. Первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал, как санкции США влияют на контракты госкорпорации с иностранными компаниями.

По его словам, один из контрагентов Роскосмоса в 2020 году отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций. В связи с ограничительными мерами несколько зарубежных компаний отказались поставлять комплектующие для выполнения гособоронзаказа, добавил Овчинников.

«Несмотря на более конкурентоспособные предложения российской стороны, заказчик отказывается от контрактов», — отметил он.

Замгендиректора Роскосмоса добавил, что эти риски не были неожиданностью. Госкорпорация начала работать с другим предприятием, а отказавшаяся от поставок страна создала себе нового конкурента, подчеркнул он.

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