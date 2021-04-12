Замглавы Роскосмоса по финансам оценил влияние санкций США на срыв контрактов

Москва, 12 апреля. Первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал, как санкции США влияют на контракты госкорпорации с иностранными компаниями.

По его словам, один из контрагентов Роскосмоса в 2020 году отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций. В связи с ограничительными мерами несколько зарубежных компаний отказались поставлять комплектующие для выполнения гособоронзаказа, добавил Овчинников.

«Несмотря на более конкурентоспособные предложения российской стороны, заказчик отказывается от контрактов», — отметил он.

Замгендиректора Роскосмоса добавил, что эти риски не были неожиданностью. Госкорпорация начала работать с другим предприятием, а отказавшаяся от поставок страна создала себе нового конкурента, подчеркнул он.