Путин поручил ФНС мониторить инвестиционную активность крупных компаний

Москва, 12 апреля. Федеральная налоговая служба (ФНС) получила распоряжение российского лидера о необходимости регулярного мониторинга инвестиций крупных компаний страны.

Крупнейшие отечественные компании должны стать объектом ежеквартальных проверок. Такое поручение президент Владимир Путин дал на совещании, где обсуждались возможные меры, которые может принять правительство для стимулирования инвестиционной активности в стране.

«Федеральной налоговой службе осуществлять мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний», — сказано в сообщении президента.

Ведомство при наблюдении должно учитывать множество факторов: размеры прибылей и задолженностей, объем инвестирования, сумму дивидендов и льготы, которые предоставляются этим группам компаний.

Глава государства ранее говорил о поддержке предпринимателей, создающих рабочие места. По его словам, бизнес может направить на повышение зарплат те денежные средства, которые освобождаются благодаря налоговым льготам.