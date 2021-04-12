«JourФак Манукяна»: «Белые слоны» — насильно мил будешь

10 апреля в «Сахаровском центре» (признан иноагентом) прошло вручение скандальной кинопремии «Белый слон». Об этом в новом выпуске авторской программы Вадима Манукяна.

В минувшие выходные в Москве раздавали «Белых слонов». Данная кинопремия еще до ее церемонии вручения призов обрела скандальный шлейф после решения ее экспертного совета вручить премию в номинации «Событие года» компьютерным сказкам Алексея Навального. Никита Михалков раскритиковал это решение, и Союз кинематографистов вышел из состава учредителей премии. Затем его брат Андрей Кончаловский и вовсе попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации. Но не тут-то было.

Выбрать для вручения этой премии решили «Сахаровский центр». В принципе, вполне логично, на площадке иноагента вручили премию другому иноагенту — команде ФБК (признан иноагентом). Однако к самому вручению премии возникло много вопросов. Была организована прямая трансляция этого события в YouTube, но вызвала она довольно вялый интерес. Посмотрели ее порядка 2000 человек. Главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, который вручал премию лучшему сериалу, признался, что никаких конвертов у него нет, хотя по правилам он должен быть, и просто объявил победителя, которого уже знал заранее. Им оказался сериал Федора Бондарчука «Псих». Режиссер через заранее присланную запись вышел на связь с «Сахаровским центром» и поблагодарил кинокритиков за премию, назвав их страшными людьми.

В рамках премии «Белый слон» вручали еще и подпремию «Голос». Останавливаться на победителе особого смысла нет, но любопытно другое. Вручавший ее кинокритик, несмотря на других номинантов, еще до оглашения победителя уже начал рассказывать о том, кто ее получил и вскрытие конверта (который не был заклеен) было чистой формальностью.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен вышел вручать специальный приз «Событие года» вместе с актрисой Яной Трояновой. Здесь уже никто не стеснялся. Навальному вручали премию без всяких конвертов и оглашения номинантов. Получила ее видеорежиссер ФБК Александра Дубровская. Она всех поблагодарила и вместе с Трояновой сказала дежурные слова «свободу Навальному». Однако блогер со своими «расследованиями» оказался не единственным «событием года». Второй приз в этой же номинации вручили проекту Ильи Хржановского «Дау». Режиссер выступил с благодарственной речью и сказал, что ему польстило соседство в номинации с блогером Навальным.

Приз за лучшую роль второго плана достался Виктории Исаковой за фильм «Человек из Подольска». Она прибыла на вручение лично и сходу призналась, что не любит кинокритиков, потому что они ее часто критикуют. За лучшую мужскую роль приз получил любящий бывать на протестах Александр Паль, снявшийся в фильме «Глубже!». Он назвал «ценным решением» и смелостью выделить блогера Навального и назвал его «творения» самыми удивительными документальными фильмами 2020 года.

Однако главной интригой вечера было вручение приза в номинации «Лучший фильм». Вручал ее главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. Он поведал о том, что у них в редакции отключилось электричество, свет был только на лестнице и премию планировали вручить там, но потом пришел охранник и эвакуировал их из здания. В итоге приз Долин вручал с двумя своими смешливыми коллегами в ближайшей кофейне. И кто же ее получил? Конечно же, Кончаловский за фильм «Дорогие товарищи!», который просил снять картину с номинации, но его просьбу проигнорировали. Антон Долин признался, что у них есть незапечатанный конверт и достал бумажку с названием фильма. Правда, не понятно, зачем нужна была эта игра с конвертом, если никаких номинантов на экране представлено не было. Долин признался, что ужасно рад за Кончаловского. При этом и в зале и на экране некоторые ехидно смеялись над решением премии. Вот, дескать, какие мы молодцы, оказывается и насильно мил будешь. Долин признался, что никакой номинации в данном случае не было, а просто критики выбрали фильм, который им понравился. Коллега по вручению премии предложила приз выкинуть, так как за ним никто не придет, но Долин сказал, что приз будет ждать Кончаловского в редакции «Искусство кино», и он уверен, что режиссер через три дня передумает и придет забрать своего «Слона». Надо отметить, что президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен еще до вручения премии сообщил, что премия Кончаловскому в любом случае присуждена, и этот факт уже невозможно никак отменить. Таким образом, не понятно, зачем Долин разыгрывал историю с конвертом, если Матизен еще до начала премии назвал фильм Кончаловского победителем.

Вот такая забавная и незамысловатая получилась премия. А шуму-то было.