Малолетние вандалы осквернили портреты ветеранов ВОВ в Приамурье

Благовещенск, 12 апреля. Юные жители села Тамбовка испортили портреты ветеранов Великой Отечественной войны на площади Победы, сообщили в прокуратуре Амурской области.

Инцидент произошел 9 апреля. В обеденное время двое подростков разбили пять табличек с фотографиями героев войны. Сотрудники правоохранительных органов быстро установили их личности с помощью камер видеонаблюдения. Теперь малолетние вандалы будут поставлены на учет в ПДН, их родителей могут привлечь к административной ответственности.

В Приморье двух молодых жителей Уссурийска приговорили к двум годам колонии-поселения за осквернение Мемориала погибшим в годы войны. Они засыпали землей Вечный огонь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщала Deita.