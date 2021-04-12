Нидерланды не знают, как записи разговоров фигурантов MH17 попали к журналистам

Амстердам, 12 апреля. Прокуратура Нидерландов сообщила о неосведомленности по поводу передачи записей разговоров фигурантов дела MH17 местным журналистам.

Ведомство не знает, как записи оказались у представителей СМИ. Прокуратура дала соответствующий комментарий РИА Новости.

Ранее голландские журналисты рассказали о наличии тысячи перехваченных телефонных разговоров обвиняемого по делу MH17 Сергея Дубинского. По их мнению, материалы будто бы подтверждают «использование» ЗРК «Бук» в момент крушения малайзийского Boeing.