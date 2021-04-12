Больного мужчину по ошибке похоронили живым в Турции

Анкара, 12 апреля. Семья из турецкой области Чанаккале приняла незнакомца за умершего родственника и похоронила его. На следующий день мужчину обнаружили живым и невредимым.

Нелепая ситуация произошла из-за схожих имен. Пациент лечился от онкологического заболевания в той же клинике, что и 69-летний мужчина, болевший коронавирусом. Последнего перевели в освободившуюся палату в другой больнице, где по ошибке записали под фамилией Челик. В тот же день мужчина умер.

О смерти сообщили родственникам первого пациента и рассказали, что причиной гибели больного стал не рак, а COVID-19. Тело забрали из клиники и похоронили. Семья не видела покойника перед погребением, так как из-за «ковидных» ограничений родне не разрешили взглянуть на умершего.

Спустя время выяснилось, что Челик жив. Главврач больницы отметил, что перепутанные мужчины были похожи внешне. У обоих были шрамы после операции и родинки на голове.

Аналогичный случай произошел в Кузбассе. Жители села Шабаново Кемеровской области похоронили своего якобы умершего от коронавируса дедушку. Через неделю семье пенсионера позвонили и сообщили, что произошла ошибка и их родственник жив, сообщал ФАН.