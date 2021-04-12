Политолог Золотарев назвал Зеленского «персонально незапятнанным» президентом

Киев, 12 апреля. Политолог Андрей Золотарев назвал президента Украины Владимира Зеленского «персонально незапятнанным».

Рейтинг действующего президента Украины за годы его правления обвалился втрое. Сейчас он составляет всего 25%. Однако Зеленский все равно обладает самым высоким рейтингом среди других политиков Незалежной.

За время нахождения у власти Зеленский так и не приобрел газовый или оружейный бизнес, что отличает его от бывших глав государства.

«На фоне украинских президентов, которые находили свой персональный бизнес по газу, поставкам нефтепродуктов или торговле оружием, Зеленский до сих пор выглядит персонально незапятнанным», — сказал Золотарев.

Но в окружении Зеленского хватает людей, которые продвигают свои бизнес-интересы с помощью административного ресурса, добавил политолог.

Накануне «Национальная служба новостей» сообщила, что Зеленский намерен встретиться в Париже с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудить эскалацию в Донбассе.

Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель исключила возможность военного наступления со стороны Киева на Донбасс.