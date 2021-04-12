Красноярец застрелил одомашненного лося и попал под следствие

Красноярск, 12 апреля. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины за убийство одомашненного лося, передает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, житель поселка Артюгино выпустил за пределы двора лося по кличке Май. Мужчина вырастил животное, которое случайно забрело на территорию поселка год назад. Лось не представлял опасности для местных и не планировал возвращаться на волю, передает сайт 360tv.ru.

Однако во время выгула злоумышленник, находясь в КамАЗе, через окно грузовика дважды выстрелил в животное. По его словам, он хотел забрать тушу себе. Дело возбуждено по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». В настоящий момент предполагаемый преступник находится под подпиской о невыезде.