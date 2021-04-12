Минобороны РФ показало на видео десятки образцов ракетно-космической техники

Москва, 12 апреля. Минобороны РФ ко Дню космонавтики опубликовало видео с тремя десятками спутников и другой уникальной ракетно-космической техникой.

В сообщении ведомства говорится, что в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) собрано огромное количество образцов космических аппаратов, которые впервые демонстрируются широкой публике. Данная техника выставлена в учебной аудитории, носящей имя Константина Циолковского, передает РЕН ТВ.

«По сути, это многофункциональная научно-исследовательская платформа. Здесь курсанты и слушатели изучают конструкции изделий не как статические макеты, а с помощью демонстрации возможностей агрегатов, работы узлов и механизмов», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в опубликованном видео можно увидеть работу жалюзи системы терморегулирования, раскрытие антенн командной радиолинии, работу бортового ретрансляционного комплекса и другое.

Ранее сообщалось, что в честь 60-летия первого полета человека в космос RT подготовил уникальное видео — речь Юрия Гагарина по случаю первой годовщины его подвига.