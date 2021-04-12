Отказ от электроэнергии из России и Белоруссии сильно ударит по Прибалтике

Выход Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ приведет не только к подорожанию электроэнергии для жителей Латвии, Литвы и Эстонии, но и сильно ударит по экономикам этих государств. Об этом в интервью ФАН рассказал политический эксперт и экономист Александр Дудчак.

8 и 11 апреля Белоруссия отключила трансграничные ЛЭП с Литвой в рамках проводимых испытаний надежности белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. В Министерстве энергетики Белоруссии подчеркнули, что проведение испытаний было согласованно со всеми системными операторами всех стран БРЭЛЛ.

По словам заместителя генерального директора «Белэнерго» Дениса Ковалева, испытания, прошедшие успешно, продемонстрировали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской.

«Кроме того, мы подтвердили правильность и достаточность разработанных технических мероприятий по улучшению надежности электроснабжения своих приграничных энергетических узлов, в основном в условиях реализации ремонтной кампании. Данные технические мероприятия должны быть реализованы в срок до 2023 года», — пояснил он.

По данным энергетического ведомства, белорусскую и литовскую энергосистемы связывают 13 ЛЭП, четыре из них — элементы системообразующей сети 330 кВ, чьи технические показатели позволяют проводить импортно-экспортные операции в значительных объемах, а также реализовывать транзитный потенциал Белоруссии. Остальные линии электропередачи служат для обеспечения электроснабжения приграничных энергетических узлов как со стороны литовской, так и белорусской энергосистемы.

Заметим, что страны Балтии намерены отсоединиться от Белоруссии и РФ и синхронизироваться с энергосистемой Европы через Польшу — по уже построенным смычке LitPol Link и морскому кабелю Harmony Link. Планируется, что это произойдет к 2025 году. Примечательно, как сообщает «Коммерсантъ», из-за белорусских испытаний Литва для компенсации импорта повысила закупки более дорогой электроэнергии из Польши и Швеции.

Экономист Александр Дудчак в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что отказ от электроэнергии из России и Белоруссии сильно ударит по Прибалтике. Но правительствам Латвии, Литвы и Эстонии важнее любым способом навредить России и Белоруссии.

«Нет никаких сомнений в том, что выход Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ приведет к подорожанию электроэнергии для конечного потребителя. Но кого это волнует? Никто о своем населении не переживает. Все это облекается в идеологическую обвертку для борьбы с Россией и Белоруссией. На самом деле, действия прибалтийских стран укладываются в экономическую доктрину Запада: Латвия, Литва и Эстония должны импортировать товары, услуги и электроэнергию из Европейского союза, а не из России и Белоруссии. Также они должны создавать проблемы для Москвы и Минска», — сказал собеседник ФАН.

Политический эксперт также сообщил, что выход из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву, не только нанесет ущерб экономикам стран Балтии, но и приведет к удорожанию электроэнергии для конечного потребителя.

«Здесь можно однозначно сказать, что выход из энергокольца БРЭЛЛ ударит по карману граждан Латвии, Литвы и Эстонии, а также нанесет ущерб экономикам стран Прибалтики. Замечу, что энергокольцо БРЭЛЛ — залог безопасности для энергосистем этих государств. Но они не руководствуются интересами народа и своей экономики. У них совсем другие задачи, которые страны Прибалтики успешно выполняют», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Запад начал постепенно лишать Прибалтику финансовых вливаний.