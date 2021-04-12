Более 500 дронов в Великом Новгороде изобразили отправку Гагарина в космос

Великий Новгород, 12 апреля. Масштабное световое шоу с использованием квадрокоптеров состоялось в Великом Новгороде вечером 11 апреля.

Мероприятие приурочили к первому в истории полету в космос российского космонавта Юрия Гагарина. Более 500 квадрокоптеров взлетели в небо над акваторией реки Волхов у Ярославова дворища.

Оборудованные подсветкой дроны выстраивались в разные фигуры. Например, зрители смогли увидеть ракету, поднимающуюся ввысь, а также первый искусственный спутник Земли в космосе «Спутник-1» и станцию «Мир».

Организаторами светового шоу выступила петербургская компания «Геоскан», которая занимается производством беспилотных летательных аппаратов. В сентябре 2020 года фирма одновременно запустила в небо Петербурга 2200 дронов. Шоу приурочили к окончанию Второй мировой войны.

Успехи и неудачи российского космоса обсудят на пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Мероприятие состоится 12 апреля в 14:00.