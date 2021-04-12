Utair возобновляет авиасообщение между Москвой и Минском

Москва, 12 апреля. Рейсы по маршруту Москва — Минск возобновляет авиационная компания Utair. Полеты будут осуществляться каждую среду.

Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. Рейсы по заданному направлению возобновили в весенне-летнем графике. Пассажиры смогут совершать полеты в столицу Белоруссии по средам.

До этого сообщалось, что в ближайшее время могут быть восстановлены чартерные авиационные рейсы из России в Египет, в частности, в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Российская сторона заинтересована в возобновлении авиационного сообщения в этом направлении.