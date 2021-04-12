Киркоров назвал себя дураком после упрека Ламы на шоу «Маска»

Москва, 12 апреля. Певец Филипп Киркоров поразился, что когда-то не пропустил на фестиваль в Юрмале артиста, который скрывается в костюме Ламы на шоу «Маска». Король эстрады даже назвал себя дураком.

Лама в недавнем выпуске исполнил хит легендарной группы Scorpions — Still Loving You. Номер настолько поразил членов жюри, что каждый высказал слова восхищения. Многие отметили чистый вокал артиста и оценили мастерство исполнителя.

В восторге от выступления остался и председатель жюри Киркоров. Однако он тут же получил упрек от Ламы. Оказалось, артист в свое время из-за короля российской эстрады не попал на очень популярный тогда фестиваль в Юрмале. Судью проекта заявление участника удивило.

«Я?! Дурак!» — сказал король российской эстрады.

С каждым выпуском участников шоу «Маска» становится все меньше и меньше. В недавнем финальном голосовании претендентами на выбывание оказались Неваляшка, Носорог и Белый Орел. Зрители спасли Носорога, а судьям предстояло выбрать между двумя оставшимися артистами. В итоге проект покинул Белый Орел. Под маской скрывался певец и композитор Марк Тишман.

После разоблачения он рассказал о своем участии в шоу. Тишман был в восторге от телепроекта.