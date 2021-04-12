Стали известны необычные требования участников шоу «Маска»

Москва, 12 апреля. Участники популярного шоу «Маска» не только радуют поклонников и членов жюри яркими номерами, но и удивляют сотрудников проекта необычными требованиями.

На старте второго сезона в проекте канала НТВ было 14 участников, однако семь из них уже выбыли. Как рассказали на съемочной площадке передачи, у большинства звезд нет каких-то особых просьб — им требуются чай, зефир, разные виды колбас, сыров, зерновой хлеб, а на горячее рыба или мясо. Однако некоторые участники отличаются небольшими капризами.

«Розовая Пантера (певица Ольга Бузова. — Прим. ФАН) вот обожала пить кофе и обязательно с тремя кусочками сахара. Носорог требует голубцы», — рассказали на съемочной площадке.

Продюсер Иосиф Пригожин, выступавший в костюме Ананаса, практически не мог жить без жареной картошки и всегда просил крошечную порцию эспрессо, а также очень много молока. А у Крокодила есть необычное правило — приезжая на съемочную площадку, он всегда сначала идет есть и только потом отправляется на запись. Это требование он сразу обсудил с организаторами, пишет «СтарХит».

В последнем выпуске шоу «Маска» зрители и судьи узнали, кто скрывался под костюмом Белого Орла. Члены жюри были крайне удивлены, выяснив, что этим персонажем стал участник седьмого сезона «Фабрики звезд» Марк Тишман.