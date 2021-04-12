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Эпидемиолог предупредил россиян о риске заболеть новыми штаммами коронавируса за рубежом

Эпидемиолог предупредил россиян о риске заболеть новыми штаммами коронавируса за рубежом

Москва, 12 апреля. Существует риск заражения новыми штаммами коронавируса во время путешествия за границу. Об этом предупредил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Новые мутации коронавируса опасны, поскольку ни в России, ни в мире еще не выработался популяционный иммунитет, объяснил в беседе с «Известиями» Горелов. Чаще всего случаи британского и южноафриканского штаммов завозят туристы после поездки в Турцию.

Также существует риск заболеть более заразными японским или бразильским видами. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует строго соблюдать санитарные требования людям, которые решать ехать в отпуск за границу. Также россиянам посоветовали выбирать для отдыха регионы своей страны.

До этого стало известно, что южноафриканский штамм коронавируса более устойчив к препарату Pfizer. Такой вывод сделали ученые из Тель-Авивского университета.

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