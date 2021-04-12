На Урале ребенок погиб, вылетев из окна машины после ДТП

Каменск-Уральский, 12 апреля. Страшная авария случилась в Каменске-Уральском вечером 11 апреля. В результате происшествия скончался двухлетний малыш, еще двое получили травмы.

Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, 32-летний мужчина, ехавший на «Форд Мондео» столкнулся с «Форд Орион», который двигался впереди него. После удара последний автомобиль влетел в дерево.

Мальчик, который находился на заднем сидении, вылетел через заднее стекло автомобиля и упал на газон. Выяснилось, что ребенок был в детском кресле, но ремень безопасности был не пристегнут. Спустя шесть часов пострадавший скончался в больнице.

Правоохранители установили, что водитель-виновник имеет стаж вождения шесть лет, к административной ответственности ранее не привлекался. Он пояснил, что двигался по улице Алюминиевая в правом ряду, когда едущая впереди машина неожиданно начала останавливаться. Мужчина применил экстренное торможение, но столкновения избежать не смог.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве произошло лобовое столкновение двух машин, был госпитализирован водитель каршеринга, сообщало РИАМО. После ДТП было занято четыре полосы из пяти.