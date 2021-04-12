Индия за сутки встала на второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом

Нью-Дели, 12 апреля. Сейчас Индия находится на второй строчке в мире по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией, Эпидемиологическая обстановка в стране достаточно тяжелая.

За последние сутки в Индии зарегистрировали 168 912 случаев заражения COVID-19, скончались 904 человека, сообщает портал Times of India, сославшись на информацию минздрава страны, Подобный прирост является рекордным. Ранее на втором месте по количеству случаев заражения находилась Бразилия.

Всего за период пандемии в Индии обнаружили 13 527 717 заболевших новой инфекцией. Первое место остается у Соединенных Штатов Америки, где за весь период было выявлено 31 197 511 заболевших COVID-19. По данным университета имени Джона Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось 77 344 266 человек, 2 935 460 из которых скончались.

Ранее сообщалось о рекордном количестве смертей в Бразилии. Там за сутки летальным исходом завершились 4,2 тыс. случаев заражения COVID-19. За все время в стране от инфекции умерли 336,9 тыс. человек.