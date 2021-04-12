Житель Химок попался на сбыте 51 килограмма наркотиков

Химки, 12 апреля. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который пытался продать более 50 кг наркотиков. Как стало известно ФАН, подозреваемый работал через интернет.

Правоохранители предполагают, что житель подмосковных Химок решил сколотить состояние на продаже наркотиков. Для этих целей 26-летний мужчина заказал через интернет производные для изготовления наркотического вещества — мефедрона.

Однако «бизнесмен» не понял, что находится под наблюдением борцов с незаконным оборотом наркотиков. 26 мая 2020 года он привез товар в частный дом, расположенный в квартале Яковлево микрорайона Клязьма-Старбеево городского округа Химки.

«Сыщики получили оперативную информацию, что в частном доме находится нарколаборатория, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Они взяли постановление суда, разрешающее произвести обыск. В ходе осмотра жилища силовики изъяли более 50 кг запрещенного вещества».

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

Мужчину задержали и поместили в местный следственный изолятор.

«Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Если вина злоумышленника будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.