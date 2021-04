В Тайване выяснили, как хищный гриб отравляет свою добычу

Тайбэй, 12 апреля. Вешенки оказались не грибами, а плотоядными животными, которые питаются нематодами. К такому выводу пришли ученые из Тайваня.

Нематоды, которых принято называть круглыми червями, обитают в почве, напомнили эксперты. Группа тайваньских ученых выяснила, что именно этими животными питаются вешенки.

Грибы отравляют и парализуют нематод всего за несколько минут после контакта, а затем вводят в их трупы свои нити, растворяя внутренности и впитывая суспензию, говорится в научном материале экспертов, который появился в Proceedings of the National Academy of Sciences. При этом вешенки — не единственные грибы, питающиеся червями. Примечательно, что это единственный вид вегетарианской еды, которая употребляет мясо в пищу.

