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Экономика

Стали известны примерные сроки выхода Telegram на биржу

Стали известны примерные сроки выхода Telegram на биржу

Москва, 12 апреля. Провести первичное публичное размещение акций (IPO) компания Telegram планирует в течение двух лет, подготовка уже начата, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

Сейчас мессенджер проводит pre-IPO диагностику, а также оценивает регион и биржи, где можно совершить размещение ценных бумаг. По данным «Ведомостей», компания рассматривает два варианта — NASDAQ и Гонконгскую фондовую биржу. В ходе размещения акций Telegram может быть оценен в 30–50 млрд долларов. Один из источников издания уверен, что блокпакет — максимум, который может быть предложен инвесторам. По словам одного из собеседников, основатель Telegram Павел Дуров еще не решил, как правильно провести IPO.

В качестве варианта выхода на биржу Telegram не исключает также прямой листинг (включение ценных бумаг в биржевой список) или через SPAC-компании (фирмы-пустышки, не имеющие активов).

Компания ранее начала возврат средств инвесторам, которые вложились в создание блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и не забрали свои средства сразу после закрытия проекта. Им было предложено либо сразу вернуть 72% от вложенных сумм, либо 110% спустя год.

Дуров возглавил рейтинг самых обеспеченных российских холостяков по версии Forbes. Его состояние, как пишет «ФедералПресс», оценивается в 17,2 млрд долларов, при этом он считается одной из самых загадочных персон в IT-индустрии, поскольку никогда не комментировал свою личную жизнь.

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