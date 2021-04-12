Зара в модном костюме с баской встретилась с Полиной Гагариной

Москва, 12 апреля. Выпускница шестого сезона «Фабрики звезд» Зара встретилась со своей коллегой Полиной Гагариной и продемонстрировала поклонникам новый образ.

На своей странице в Instagram Зара опубликовала совместный снимок с Гагариной. Знаменитости сфотографировались на фоне Кремля, при этом каждая из них держала в руках по букету.

На фото Зара предстала перед фанатами в модном черном костюме с баской и брюками-дудочками. Благодаря удачно подобранной одежде певица подчеркнула талию и стала выглядеть стройнее. Гагарина же выбрала бежевый наряд с длинным тренчем.

«Прекрасный повод встретиться с дорогой Полиной Гагариной. Как порой трудно бы ни было, музыка точно помогает и поддерживает каждого!» — написала Зара под фото с коллегой.

Подписчики певицы пришли в восторг от ее совместного фото с другой звездой. Поклонники отметили, что исполнительницы прекрасно смотрятся рядом друг с другом.

«Вы как две клавиши пианино — черная и белая»; «Роскошные обе»; «Какие элегантные и нежные»; «Умопомрачительные девушки!» — написали восхищенные комментаторы.

Коллега Зары по шестой «Фабрике» Арсений Бородин ранее вспомнил забавный случай, произошедший с певицей после завершения проекта. Он рассказал, как исполнительница оказалась в вытрезвителе и устроила там скандал.