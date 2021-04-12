Нас с праздником так поздравили: на четырех улицах Саратова отключили холодную воду

Саратов, 12 апреля. На четырех улицах Ленинского района отключено холодное водоснабжение, причиной стали ремонтные работы на водопроводе. Восстановить подачу холодной воды коммунальщики обещают к восьми часам вечера.

«Видимо, так нас коммунальщики поздравили с праздником. Всегда хотела отметить День космонавтики именно так, охлаждая воду в ведрах. Устали от этих отключений уже, слишком они часто. Нас даже не предупредили, мы бы хоть как-то подготовились в этот раз», — рассказала корреспонденту ФАН жительница дома на проспекте Строителей Алина Петракова.