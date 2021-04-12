Власти Китая запустили горячую линию для борьбы с искажениями истории в Сети

Пекин, 12 апреля. Администрация киберпространства Китая запустила горячую линию для сбора информации об авторах противозаконных публикаций и комментариев в интернете, пишет The Times.

Китайцы получат возможность доносить на своих соотечественников, которые искажают историю, клевещут на героев страны и «отрицают превосходство социалистической культуры», говорится в официальном сообщении администрации.

«Некоторые наши сограждане по неизвестным причинам распространяют в интернете нигилистические искажения истории, злонамеренно коверкая, очерняя и отрицая историю партии. Мы надеемся, что большинство пользователей интернета будут активно играть свою роль в надзоре за обществом и с энтузиазмом сообщать информацию о нарушителях», — говорится в заявлении.

Интернет в Китае подвергается жесткому контролю. Большая часть зарубежных социальных сетей, поисковых систем и новостных агентств запрещены на территории государства. Власти нередко усиливают надзор в Сети перед крупными событиями, включая исторические годовщины, политические собрания и спортивные мероприятия. Нынешнее ужесточение надзорных мер в интернете связано с приближающимся юбилеем Коммунистической партии Китая.

Администрация киберпространства не уточняет, какие наказания будут вынесены тем, на кого поступит жалоба по горячей линии. Однако пользователи Сети в Китае ранее уже сталкивались с санкциями за искажение истории или надругательства над народными героями вплоть до тюремных сроков. В 2021 году ужесточилась ответственность за «исторический нигилизм». За оскорбление властей или заведомо ложные сообщения в соцсетях интернет-шутникам грозит до трех лет тюрьмы. Такой срок грозит, например, молодому человеку из провинции Цзянсу, который опубликовал оскорбительный комментарий по поводу оккупации Нанкина Японией в 1937 году.

Помимо пользователей, наказание за публикацию и сохранение оскорбительного контента грозит администрации социальных сетей и сайтов. Если руководство портала по запросу властей не удаляет противозаконные публикации, на него могут быть наложены санкции. Например, окончательное отключения в соответствии с действующим китайским законодательством.

Раннее китайский Центр по контролю за распространяемостью заболеваний признал низкую эффективность разработанных в КНР вакцин от коронавируса.