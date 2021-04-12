Британцы предупреждают Украину о жестком ответе России на водную блокаду Крыма

Симферополь, 12 апреля. Россия готова жестко ответить Украине по вопросу водной блокады Крыма. Все дело в том, что Москва планирует поставить Киев в неудобное положение за перекрытие Северо-Крымского канала. Об этом сообщает «ПолитПазл» со ссылкой на статью специалистов британского аналитического центра Emerging Europe.

Российские власти вложили немало средств, чтобы вернуть воду в Крым. Для обеспечения региона пресной водой только за последние семь лет было выделено около 50 миллиардов рублей. Эти средства пошли на бурение скважин, строительство водоводов и опреснительной станции, которая ежедневно способна производить до 40 тысяч кубометров воды. Очевидно, что Россия, в отличие от Украины, делает все возможное, чтобы сделать жизнь на полуострове лучше.

«Когда Россия самостоятельно решит проблему нехватки воды в Крыму, это лишь повысит ее легитимность в глазах местных жителей», — пишут британские журналисты.

Интересно, что в этом случае Украина, напротив, окажется не у дел. Мало того, что отношение крымчан к своей старой родине уже не изменить, и с каждым днем оно портится сильнее, так еще и ответ Москвы вскоре даст о себе знать и жестко ударит по российско-украинским отношениям. В статье Emerging Europe указано, что Москва планирует через суд взыскать с Украины приличную компенсацию за убытки, которые регион понес в результате незаконного перекрытия Северо-Крымского канала.

Британские журналисты, однако, не уверены, что у России получится. По их мнению, выгода, которую получит Москва, очевидна. Судебное разбирательство поможет мировому сообществу увидеть, как на самом деле Украина относится к Крыму.

Ранее сообщалось, как Украина распространяла слухи, будто военные в Крыму в скором времени «выпьют всю воду». Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.