Егерь нашел труп мужчины без кистей в Ленобласти

Санкт-Петербург, 12 апреля. Тело незнакомца со страшными увечьями лежало в Невском лесопарке на территории Всеволожского района. Из-за чего погиб мужчина, пока неизвестно.

Житель Ленобласти, работающий егерем, нашел растерзанный труп поздно вечером. После этого он сразу же сообщил о теле сотрудникам правоохранительных органов. Вскоре полицейские прибыли на место ЧП и в рамках организованной проверки установили личность погибшего: им оказался 33-летний житель Северной столицы.

Помимо того, что у мужчины по какой-то причине отсутствовали кисти рук, на его лице зафиксировали многочисленные ссадины. На данный момент правоохранители выясняют причины и обстоятельства смерти петербуржца.

В Тульской области местные жители нашли обглоданный дикими животными труп женщины, сообщал ФАН. Тело лежало в помещении бывшего магазина.